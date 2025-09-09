Israel asegura que el Gobierno de España se deja influenciar por Hamás

Belgrado, 9 sep (EFE).- El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, aseguró este martes que el Gobierno de España se deja influenciar por el grupo integrista palestino Hamás -lo que en su opinión- desestabiliza la región de Oriente Medio.

«Cuando sólo te dejas influenciar por la propaganda de Hamás, como el gobierno español, lo único que causas es daño y desestabilización en Oriente Medio», dijo el jefe de la diplomacia israelí en una rueda de prensa en Zagreb, junto a su homólogo croata, Gordan Grlic Radman.

«No creo que los gobiernos que usan eslóganes o sirven a la propaganda de Hamás sean relevantes para la situación en Oriente Medio. No tienen ninguna influencia», agregó Saar, en referencia a iniciativas propalestinas lanzadas en los últimos meses por los ejecutivos de España y Francia, entre otros.

España, junto con Noruega, Irlanda y Eslovenia, reconocieron el año pasado el Estado de Palestina, un paso que los gobiernos de Francia, el Reino Unido, entre otros, también han anunciado para las próximas semanas.

«Intentar dictar el final del conflicto palestino-israelí por encima de nuestras cabezas no es justo», señaló el ministro israelí en la comparencia, retransmitida en directo.

En cuanto a la situación humanitaria en la franja de Gaza, Saar dijo que algunos países europeos, como Croacia, Alemania o Italia -más favorables a Israel- «contribuyeron más que aquellos países que lanzaron iniciativa unilaterales, como España, como Francia».

«La paz se alcanzará en un contexto bilateral (entre Israel y los palestinos) y no por decisiones tomadas en París o en Madrid», concluyó el ministro israelí.

El gobierno de España anunció este lunes varias medidas contra Israel, entre ellas, un embargo de armas, por lo que calificó como «genocidio» perpetrado por Israel en Gaza.

Para ello, España aprobará un real decreto ley que establecerá la prohibición legal y permanente de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar a Israel.

La iniciativa española fue saludada el mismo lunes por Hamás como «un paso político y moral significativo en el marco de los esfuerzos internacionales para detener la guerra de genocidio, hambre y desplazamiento contra nuestro pueblo palestino en la Franja de Gaza».

Más de 64.000 personas, muchas de ellas civiles y niños, han muerto como resultado de la respuesta militar israelí en Gaza a la ofensiva terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023, cuando fueron asesinadas unas 1.200 personas en el sur de Israel y secuestradas unas 250. EFE

