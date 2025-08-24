Israel asegura que ha «destruido» el palacio presidencial de los hutíes en Yemen

The Swiss voice in the world since 1935

Jerusalén, 24 ago (EFE).- El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró este domingo que su país ha «destruido» el palacio presidencial de los hutíes en Yemen durante sus ataques de hoy contra Saná, la capital yemení.

«Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) han destruido el palacio presidencial hutí en Yemen y atacado depósitos de combustible y plantas eléctricas», dijo en un comunicado conjunto con el primer ministro, Benjamín Netanyahu.

Por su parte, el mandatario israelí dijo que el grupo proiraní está «aprendiendo a las malas» las consecuencias de sus ataques contra Israel. EFE

