Israel asegura que ha destruido 300 sistemas de defensa antimisiles balísticos en Irán

2 minutos

Jerusalén, 4 mar (EFE).- Israel ha destruido 300 sistemas de defensa contra misiles balísticos iraníes en estos cinco primeros días de guerra contra la nación persa, informó este miércoles el Ejército israelí.

«Además, continuamos atacando sistemas que representan una amenaza significativa en el frente interno israelí. Estamos rastreando los lanzadores constantemente, continuando este esfuerzo que nos permite reducir los disparos contra Israel. (…) También hemos atacado objetivos en los arsenales nucleares iraníes», aseguró el portavoz del Ejército israelí, Effie Defrin.

A Defrin se le preguntó sobre la posibilidad de que durante el día de hoy Irán y la milicia chií Hizbulá hubieran coordinado un ataque conjunto perpetrado en torno a las dos de la tarde hora local contra territorio israelí, a lo que respondió que no cuenta con «ninguna información de inteligencia que apunte en esta dirección».

«Dicho esto, no hay duda de que Hizbulá trabaja para la Guardia Revolucionaria de Irán; es un ala de la Guardia Revolucionaria de Irán», agregó Defrin.

Este miércoles, quinto día de guerra, comenzó con nuevos ataques de Israel y Estados Unidos contra varios puntos de Teherán, la ciudad sureña de Shiraz y la central de Isfahan; mientras que Irán y la milicia chíi Hizbulá prosiguen con sus lanzamientos de misiles a suelo israelí con un éxito militar muy limitado.

Ayer Israel atacó tres aeródromos en Irán, entre ellos el Aeropuerto Internacional de Mehrabad, que a pesar de su nombre se usa para vuelos nacionales, y que este miércoles ha vuelto a atacar.

También atacó los de Payam en Karaj, ciudad situada a 50 kilómetros al oeste de Teherán, y el de la urbe sureña de Bushehr, en el que fue destruido un avión.

Según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, al menos 1.097 civiles han muerto en Irán desde el inicio de la guerra, incluidos 181 niños menores de 10 años. EFE

gac/mra