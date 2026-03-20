Israel asesina a un alto cargo de inteligencia de las fuerzas iraníes

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Redacción Internacional, 20 mar (EFE).- El Ejército israelí anunció este viernes el asesinato del general Ismael Ahmadi, jefe de la División de Inteligencia de las fuerzas del ‘Basij’ iraní, mientras que los medios iraníes confirmaron que sus funerales se celebraron hoy en el oeste del país.

Según un comunicado del Ejército israelí, Ahmadi desempeñó un papel central en la planificación y ejecución de «ataques terroristas» llevados a cabo por las fuerzas del ‘Basij’, así como en la imposición de los «valores del régimen» de Irán.

Según la agencia iraní Tasnim, los funerales de Ahmadi se celebraron este viernes junto con otros cuatro militares en la ciudad de Borazjan, en la provincia de Bushehr, en el suroeste de Irán, a orillas del golfo Pérsico.

El ‘Basij’ (movilización, en persa) es una fuerza paramilitar de voluntarios creada en 1979 tras la revolución islámica, integrada en la Guardia Revolucionaria (IRGC) y que desempeña tanto funciones de seguridad interna como de apoyo logístico.

Con una estructura muy ramificada en todo el país, el ‘Basij’ se ha convertido en un pilar fundamental del control social y político del Estado, a la vez que funciona como red de influencia ideológica y de información dentro de la sociedad iraní.

Hoy mismo, la Guardia Revolucionaria de Irán anunció la muerte de su portavoz, el general de brigada Ali Mohamad Naini, en uno de los últimos episodios en los que un alto cargo iraní ha sido abatido en los ataques de Estados Unidos e Israel.

En esta campaña de asesinatos también murieron el líder supremo de Irán, Alí Jameneí, en la primera jornada de guerra el pasado 28 de febrero, y altos cargos militares como el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Mohamad Pakpur, o el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Abdorrahim Musaví. EFE

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