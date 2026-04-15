Israel ataca 200 supuestos sitios de Hizbulá en el Líbano pese a las negociaciones en EEUU

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Jerusalén, 15 abr (EFE).- El Ejército de Israel dijo haber atacado más de 200 supuestas infraestructuras del grupo chií Hizbulá en el sur del Líbano a lo largo del último día, pese a las conversaciones para el alto el fuego que comenzaron ayer en Washington entre los representantes israelíes y palestinos.

«En las últimas 24 horas, las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército) atacaron más de 200 lugares de infraestructuras terroristas de Hizbulá en el sur del Líbano: incluyendo lanzaderas y terroristas», recoge el comunicado castrense, en el que se refiere como ‘terroristas’ a los presuntos miembros del grupo chií.

Entre los objetivos de las fuerzas armadas había 20 lanzaderas de cohetes, «incluyendo las utilizadas recientemente para disparar hacia el Estado de Israel».

Israel mantiene la invasión terrestre en el sur libanés, donde también las tropas apostadas en el sureste del país destruyeron una lanzadera y misiles antitanque, además de otras armas, según otro comunicado del Ejército.

Hasta ahora, Israel tiene cinco divisiones desplegadas para llevar a cabo la invasión del sector meridional del Líbano: dos en el suroeste, la 146 y la 162; dos en el sureste, la 91 y la 36; y la 98, que mantiene «operaciones de precisión en objetivos adicionales» del sur libanés, según el diario The Times of Israel.

Una sexta, la División 210, está posicionada en el Monte Dov, en la frontera entre los Altos del Golán sirios ocupados por Israel y el sur del Líbano, y lleva a cabo operaciones en el lado libanés.

Estos bombardeos y operaciones terrestres se produjeron de forma paralela a las conversaciones entre Israel y el Líbano (sin representación de Hizbulá) en Washington para el alto el fuego, con el desarme del grupo chií como el principal objetivo israelí.

Israel ha defendido en los últimos años que las negociaciones de tregua, como también las de Gaza, se desarrollen «bajo el fuego» de los ataques de su Ejército.

Los Gobiernos de Israel y del Líbano acordaron volver a reunirse en una fecha y lugar aún por determinar, tras las conversaciones del martes en Washington, informó Estados Unidos, que actúa como mediador.EFE

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