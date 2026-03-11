Israel ataca a «a gran escala» el Dahieh en Beirut tras el último ataque de Hizbulá

Jerusalén, 11 mar (EFE).- El Ejército de Israel anunció otra oleada de bombardeos «a gran escala» contra el Dahieh, los suburbios del sur de Beirut, inmediatamente después de registrar un lanzamiento de decenas de cohetes del grupo chií libanés Hizbulá contra su territorio.

«Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han comenzado una ola de ataques a gran escala contra infraestructura de Hizbulá en la zona del Dahieh de Beirut», recoge el comunicado publicado este miércoles por el Ejército israelí.

«Los esfuerzos de intercepción continúan», añade. La nueva oleada de ataques israelíes contra el Dahieh fue anunciada instantes después de que el norte de Israel sufriera un ataque con «decenas» de cohetes del grupo chií, según detalló a EFE un portavoz castrense. EFE

