Israel ataca a dos supuestos terroristas de Hizbulá en el sur de Líbano

Jerusalén, 16 dic (EFE).- El Ejército israelí atacó a dos supuestos terroristas de la milicia chíi Hizbulá en el sur del Líbano, según informaron este martes las fuerzas armadas de Israel.

El comunicado castrense no ofrece más detalles hasta el momento sobre si acabó con la vida de los presuntos milicianos, pero aporta que ambas escaramuzas se produjeron en Al-Taybeh y en Sablain, separadas en carretera por unos 75 kilómetros.

Israel mató a 380 presuntos miembros de Hizbulá en el Líbano desde que comenzó el alto el fuego en noviembre de 2024, anunciaron hace dos días las fuerzas armadas en un comunicado en el que acusaron al grupo chií de violar el acuerdo de tregua en 1.900 ocasiones.

Las tropas israelíes «han eliminado a aproximadamente 40 terroristas en 30 áreas diferentes a lo largo del sur del Líbano desde el inicio de octubre», recogía el comunicado.

La ONU denunció que al menos 127 civiles habían muerto en los ataques, casi diarios, contra el Líbano, tras un año del alto el fuego entre Israel y Hizbulá.

Las fuerzas armadas israelíes alegan que sus objetivos estaban restableciendo estructuras de Hizbulá o participando en el contrabando de armas.

En la mayoría de casos, el Ejército no identifica a los objetivos de sus ataques. EFE

