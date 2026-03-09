Israel ataca centros de mando de Seguridad Interna y de los Basij en Irán

Jerusalén, 9 mar (EFE).- La Fuerza Aérea israelí atacó durante la madrugada de este lunes, el décimo día de la ofensiva junto a EE.UU., centros de mando de las fuerzas de Seguridad Interna y del grupo paralimitar de los Basij en Irán, según un comunicado castrense.

«Entre las infraestructuras atacadas se encuentran: el cuartel general del cuerpo regional del régimen iraní, el centro de mando de las fuerzas de Seguridad Interna en Isfahán, una base adicional utilizada por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y la Basij, y el cuartel general de la policía del CGRI», especifica la nota publicada por el Ejército.

Según el comunicado militar, la Fuerza Aérea israelí completó además ataques adicionales contra objetivos en distintas partes del país.

Entre los blancos alcanzados figura una instalación de producción de motores para cohetes y varias bases de lanzamiento de misiles balísticos de largo alcance que, según sostiene el Ejército israelí, estaban «preparadas para ser disparadas hacia el Estado de Israel».

Estados Unidos e Israel iniciaron el pasado 28 de febrero una guerra contra Irán que ya suma más de 1.300 muertos en el lado iraní, según Teherán, que ha lanzado ataques contra varios de sus vecinos que albergan bases estadounidenses mientras los bombardeos de Israel en el Líbano han provocado ya casi 400 muertes, en su enfrentamiento con el grupo chií Hizbulá.

La represalia iraní en Israel ha matado a diez personas en dos ataques distintos, si bien desde hace una semana no se producen impactos letales en el país.EFE

