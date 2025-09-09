Israel ataca delegación de Hamás en Doha mientras discutían alto el fuego, dice Al Jazeera
El Cairo, 9 sep (EFE).- El ataque lanzado por Israel este martes contra Doha tuvo como objetivo una delegación negociadora del grupo islamista palestino Hamás mientras estaba reunida para discutir la propuesta estadounidense de alto el fuego en la Franja de Gaza, informó el canal catarí Al Jazeera.
«Ataque a la delegación negociadora de Hamás durante su reunión en Doha. La reunión fue atacada mientras se discutía la propuesta del presidente (estadounidense, Donald) Trump de un alto el fuego», aseguró una fuente de alto rango de Hamás a Al Jazeera.EFE
ar-se-ijm/rf