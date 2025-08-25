Israel ataca dos veces el hospital Nasser en el sur de la Franja de Gaza
Jerusalén, 25 ago (EFE).- El Ejército israelí atacó este lunes dos veces, supuestamente con un dron, el hospital Nasser en la ciudad sureña de la Franja de Gaza, confirmaron a EFE fuentes médicas.
«Mientras estábamos en una reunión de Zoom con el director del hospital Nasser, atacaron el hospital dos veces», dijo a EFE Zaher al Waheidi, director de la Unidad de Sanidad a cargo del recuento de fallecidos gazatíes- EFE
