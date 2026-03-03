Israel ataca el edificio de la asamblea de clérigos que deben elegir al sucesor de Jameneí

2 minutos

Jerusalén/Teherán, 3 mar (EFE).- El Ejército israelí atacó este lunes el edificio en la ciudad iraní de Qom de la Asamblea de Expertos, el cuerpo de clérigos que debe elegir al sucesor del ayatolá Alí Jameneí, muerto el pasado sábado en un ataque de Israel y Estados Unidos.

Sin embargo, en ese momento no se encontraban reunidos los clérigos en el edificio, según informó a EFE una fuente militar israelí.

«Atacaron hace unos minutos el edificio de la Asamblea de Expertos en Qom», reportó la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

Añadió que el edificio fue alcanzado por misiles esta tarde, después de que la sede de esta Asamblea en Teherán fuera bombardeada la pasada noche por cazas de Estados Unidos e Israel.

Esa asamblea está compuesta por 88 clérigos chiíes, que en teoría deben reunirse lo antes posible tras la muerte de Jameneí para elegir al nuevo líder supremo por mayoría de votos.

La República Islámica debe elegir un nuevo líder supremo tras la muerte de Jameneí tras 36 años en el cargo y, aunque suenan varios nombres, no hay un claro favorito.

Mientras, un consejo de liderazgo, formado por el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, el jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei, y un jurista del Consejo de Guardianes, que en esta ocasión es el ayatolá Alireza Arafi.

El líder supremo de Irán es la máxima autoridad política del país. Suya es la potestad para definir las políticas generales de la República Islámica y la designación de altos cargos como el mando de las Fuerzas Armadas, al presidente del Poder Judicial, al jefe de la televisión pública o al comandante en jefe de los poderosos Guardianes de la Revolución, según la Constitución del país.

También elige directamente a la mitad de los miembros del Consejo de los Guardianes, cuerpo que examina a los candidatos -la otra mitad la designa el jefe del Poder judicial, al que elige también el líder supremo- y de hecho firma el decreto que formaliza la elección de un presidente.

El artículo 111 de la Constitución iraní establece que al líder supremo de la República Islámica lo nombra «en el menor tiempo posible» la Asamblea de Expertos, un cuerpo formado por 88 clérigos que se elige en las urnas cada cuatro años, la última vez fue en las elecciones de marzo de 2024. EFE

