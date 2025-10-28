Israel ataca el sur de Gaza tras un presunto ataque de Hamás a sus tropas

1 minuto

Jerusalén, 28 oct (EFE).- El Ejército israelí afirmó el martes que está «respondiendo con artillería» a un presunto ataque de Hamás a sus tropas este martes en la zona de Rafah, en el sur de Gaza, informó a EFE una fuente militar israelí.

«Hamás abrió fuego contra las tropas en Rafah con fuego de francotirador y de artillería antitanque», indicó la fuente, que detalló que el Ejército está respondiendo a ese ataque con artillería. EFE

mt/jlp