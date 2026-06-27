Israel ataca el sur del Líbano un día después de la firma del acuerdo de seguridad

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Jerusalén, 27 jun (EFE).- El Ejército israelí bombardeó este sábado la zona de Nabatieh, en el sur del Líbano, un día después de la firma de un acuerdo marco en Washington entre Israel y el Líbano para alcanzar una «paz y seguridad duraderas» entre ambos países, según detalla el documento acordado.

Una portavoz del Ejército israelí confirmó el ataque, y dijo a EFE que el objetivo era un presunto «terrorista» que alegó representaba una amenaza para los soldados en la zona de Nabatieh (donde Israel mantiene una ocupación militar).EFE

pms/jlp