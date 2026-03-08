Israel ataca en Teherán el Cuartel de la Fuerza Espacial, que controlaba satélite iraní

Jerusalén, 8 mar (EFE).- El Ejército israelí afirmó este domingo que ha atacado y «desmantelado» en Teherán el Cuartel General de la Fuerza Espacial de la Guardia Revolucionaria de Irán, que incluía instalaciones de investigación espacial y desde donde dice que se controlaba un satélite lanzado en agosto de 2022 con el que Irán «observaba al Estado de Israel y sus residentes».

En un comunicado, el Ejército informa de que ha concluido una nueva oleada de ataques a la capital iraní, en la que afirma que también atacó 50 búnkeres de munición, una base de la milicia Basij, un centro de mando interno y un complejo de la Guardia Revolucionaria.

Sobre el Cuartel General de la Fuerza Espacial, explica que «servía como centro de recepción, transmisión e investigación para la Agencia Espacial Iraní».

«El sitio incluía instalaciones de investigación, así como una estructura de mando y control para el satélite ‘Khayyam’, lanzado en agosto de 2022 y utilizado por el CGRI (Guardia Revolucionaria) para impulsar actividades terroristas y vigilar al Estado de Israel y a sus residentes».

Estados Unidos e Israel iniciaron el pasado 28 de febrero una guerra contra Irán que ya suma más de 1.300 muertos en el lado iraní, según Teherán, que ha lanzado ataques contra varios de sus vecinos que albergan bases estadounidenses mientras los bombardeos de Israel en el Líbano han provocado ya casi 400 muertes, en su enfrentamiento con el grupo chií Hizbulá. EFE

