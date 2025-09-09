Israel ataca la cúpula de Hamás en Catar

afp_tickers

Israel lanzó este martes un ataque aéreo contra líderes de Hamás en Doha, la capital de Catar, que alberga rondas de conversaciones para una tregua en Gaza, pero el movimiento islamista palestino indicó que «su liderazgo sobrevivió» a los bombardeos.

«El liderazgo de Hamás sobrevivió al cobarde intento de asesinato», dijo Suhail al-Hindi, un dirigente político de Hamás, que gobierna Gaza desde 2007.

El movimiento palestino detalló que seis personas murieron en los ataques, incluido el hijo de su principal negociador, Jalil al-Hayya, y tres guardaespaldas.

Pero «el enemigo no logró asesinar a los miembros de la delegación encargada de las negociaciones», subrayó el grupo.

Catar, a su vez, afirmó que uno de sus agentes de seguridad falleció en el ataque, que calificó de «cobarde». Es la primera vez que Israel bombardea este país del Golfo, un aliado clave de Estados Unidos y que ejerce como mediador para la tregua en Gaza.

Doha precisó que el ataque tuvo como objetivo las residencias de varios líderes de Hamás en su territorio, donde tiene su sede el buró político del grupo, y aseguró que no recibió ninguna advertencia previa de Washington.

La Casa Blanca se distanció del ataque y subrayó que el presidente estadounidense, Donald Trump, no estaba de acuerdo con la decisión israelí.

Israel explicó la operación como una respuesta al atentado en Jerusalén del lunes, reivindicado por Hamás, en el que murieron seis israelíes.

«Ayer, tras los ataques mortales en Jerusalén y Gaza, el primer ministro [Benjamin] Netanyahu instruyó a todas las agencias de seguridad para que se prepararan ante la posibilidad de atacar a los dirigentes de Hamás», indicó un comunicado conjunto de Netanyahu y del ministro de Defensa, Israel Katz.

La oficina de Netanyahu aseguró que fue una acción «totalmente independiente», sin participación de otros países. «Israel la inició, Israel la llevó a cabo e Israel asume toda la responsabilidad», indicó.

– Críticas de Estados Unidos –

Israel notificó a Estados Unidos antes de realizar el ataque, señaló un funcionario de la Casa Blanca bajo condición de anonimato.

Su portavoz, Karoline Leavitt, subrayó después que «bombardear unilateralmente a Catar, una nación soberana y un aliado cercano de Estados Unidos que trabaja duro, con valentía y asumiendo riesgos para negociar la paz, no promueve los objetivos de Israel ni de Estados Unidos».

El presidente Donald Trump «lamenta profundamente» que el ataque perpetrado este martes por Israel contra la cúpula de Hamás tuviera lugar en Catar, insistió.

El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, calificó el ataque de «acto criminal» en una llamada con el emir catarí, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani.

También lo condenaron Irán, un aliado clave de Hamás, así como Jordania y Emiratos Árabes Unidos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó la «flagrante violación» de la soberanía de Catar por Israel.

El presidente palestino Mahmud Abás denunció por su parte el «brutal ataque israelí (…) una escalada que amenaza la seguridad y la estabilidad de la región».

Desde el inicio de la guerra en Gaza, desatada por el ataque sin precedentes de Hamás en territorio israelí del 7 de octubre de 2023, Israel ha matado a varios jefes y altos responsables de Hamás.

La semana pasada, Netanyahu ordenó el inicio de negociaciones para liberar a todos los rehenes, pocos días después de que Hamás diera su visto bueno a una nueva propuesta de alto el fuego presentada por los mediadores (Egipto, Catar y Estados Unidos).

De acuerdo con fuentes palestinas, la propuesta prevé la liberación escalonada de rehenes durante una tregua inicial de 60 días, a cambio de prisioneros palestinos detenidos por Israel.

Tras el ataque a Catar, el Foro de Familias de Rehenes expresó su «preocupación» por los cautivos retenidos en Gaza. Según el ejército israelí, aún hay 47 rehenes en el territorio palestino, de los cuales 25 se presumen muertos. En los ataques del 7 de octubre fueron capturadas 251 personas.

La guerra en Gaza puede terminar «inmediatamente» si Hamás acepta la propuesta de tregua de Trump, insistió este martes Netanyahu.

El primer ministro israelí dio luz verde a una nueva ofensiva militar para tomar el control de Ciudad de Gaza, que Israel considera uno de los últimos bastiones del movimiento islamista palestino.

Este mismo martes, la rama armada de Hamás reivindicó el atentado del lunes en Jerusalén, que costó la vida a seis israelíes.

ac-jd/hgs/sag/pc