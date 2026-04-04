Israel ataca más de 340 «objetivos» en Irán y Líbano en menos de 48 horas

2 minutos

Jerusalén, 4 abr (EFE).- El Ejército israelí continuó este sábado atacando de forma simultánea Líbano e Irán, y aseguró haber bombardeado «más de 140 objetivos» en el primer país y más de 200 en la república islámica solo durante el viernes y el sábado.

Sobre los objetivos en Irán, el Ejército detalló en su comunicado ataques contra un presunto centro de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) que almacenaba «una variedad de armas, incluyendo lanzadores de misiles balísticos», así como instalaciones para la producción de estos misiles y sistemas de defensa aérea iraníes.

En el Líbano, Israel enumeró hoy como objetivos golpeados un «centro de entrenamiento» de Hizbulá, al igual que depósitos de armas, lanzaderas y un presunto cuartel general de la fuerza de élite Radwan; y dijo que sus tropas continúan requisando armamento y matando a milicianos en el sur.

Desde estos países, la información es otra. Ayer viernes, un caza de Estados Unidos fue derribado en Irán, dando lugar a una misión de rescate en busca de sus dos tripulantes que iban a bordo, entre los que hallaron a uno de ellos vivo.

Y este sábado, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó un impacto cerca de la central nuclear de Bushehr, en el suroeste de Irán, causando la muerte de un guardia de seguridad y daños en un edificio, sin fugas radiactivas.

En el Líbano, dos ataques israelíes contra la ciudad de Tiro (sur) provocaron hoy daños al Hospital Libanés-Italiano y heridas a al menos once personas, entre ellas tres paramédicos, informaron fuentes oficiales del Ministerio de Salud Pública libanés. EFE

pms/mra