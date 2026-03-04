Israel ataca un complejo en Teherán con sedes de «todos» los cuerpos de seguridad iraníes

Jerusalén, 4 mar (EFE).- La aviación israelí concluyó este miércoles un ataque a gran escala contra un complejo al este de Teherán en el que se encontraban sedes de los distintos cuerpos de seguridad iraníes, según un comunicado del Ejército de Israel.

«Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) completaron un ataque a gran escala contra un complejo militar iraní que contenía centros de mando y personal de seguridad en el este de Teherán», se indica en el comunicado.

El complejo albergaba una sede de la Guardia Revolucionaria; la Dirección de Inteligencia; una sede de la fuerza paramilitar Basij, de la fuerza Quds; otra de las fuerzas de Seguridad Interior; una sede de Guerra Cibernética y el cuartel de una unidad de Seguridad Interior, a la que Israel atribuye la labor de «suprimir las protestas» en el país.

«Además, se detectó actividad de operativos iraníes en el complejo», recoge el comunicado castrense respecto a la presencia de personas en el recinto, sobre lo que no dio más detalles.

Ya esta mañana, Israel había bombardeado decenas de presuntos centros de mando de la Guardia Revolucionaria, de la Seguridad Interior y de la Basij en Teherán.

Según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, al menos 1.097 civiles han muerto en Irán desde el inicio de la guerra, incluidos 181 niños menores de 10 años.

La Media Luna Roja Iraní elevó ayer martes a 787 la cifra de muertos, y aún no la ha actualizado.

Poco antes, las fuerzas armadas israelíes emitían un comunicado en el que aseguran haber utilizado hasta ahora 5.000 municiones sobre Irán.

Israel busca desmantelar el régimen de los ayatolás, pero también reducir las capacidades de misiles balísticos iraníes, estimando que contaba con unos 2.500 el último sábado.

Este miércoles, en otro ataque contra Teherán, la aviación israelí bombardeó un lanzamisiles que estaba cargado con un misil balístico en el oeste del país, en la zona de Khorramabad, según las fuerzas armadas. EFE

