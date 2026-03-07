Israel ataca una universidad-academia militar y búnkeres con «altos cargos» de Irán

Jerusalén, 7 mar (EFE).- Las Fuerzas Aéreas israelíes atacaron Teherán y el centro del país de nuevo la madrugada de este sábado, bombardeando la Universidad Imán Hosein, pero también búnkeres militares con misiles y lanzaderas en los que operaban «cientos de agentes del régimen», incluidos «altos cargos», según un comunicado castrense.

«Más de 80 aviones de combate de la Fuerza Aérea Israelí, guiados por la inteligencia, completaron una nueva oleada de ataques contra infraestructuras del régimen terrorista iraní en Teherán y otras zonas del centro de Irán», detalla el texto.

Sobre la universidad, la institución está afiliada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria y desempeñaba un papel importante en la formación y capacitación del personal del sector de defensa iraní.

Según Israel, estaba siendo usada de forma reciente como recinto de reunión de la Guardia Revolucionaria, en particular durante esta ofensiva.

Sobre la instalación subterránea en la que había misiles balísticos, Israel asegura que «el sitio incluía búnkeres militares y centros de mando desde los que operaban altos funcionarios del régimen iraní».

Por su parte, Irán lanzó a su vez una nueva oleada de ataques contra Israel, según la Agencia Tasnim de Noticias, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, activando alarmas en ciudades como Tel Aviv o Jerusalén, pero sin que sus proyectiles impactaran.

Estados Unidos, por su parte, afirmó que ha atacado más de 3.000 objetivos en Irán y destruido o dañado más de 43 embarcaciones solo en la primera semana de bombardeos estadounidenses contra el país persa. EFE

