Israel atacará a las ambulancias en las zonas de evacuación en el Líbano, según la OMS

1 minuto

Ginebra, 10 abr (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) recibió este viernes la advertencia de las autoridades israelíes de que atacará también a las ambulancias en las zonas del Líbano donde ha ordenado evacuaciones, denunció en rueda de prensa el representante de la agencia en Beirut, Abdinasir Abubak.

«Tanto los trabajadores sanitarios como las instalaciones médicas y las ambulancias están protegidos por el derecho internacional humanitario», señaló Abubak por vía telemática a los corresponsales acreditados ante la ONU en Ginebra.

Recordó que en casi cinco semanas de ataques israelíes en el Líbano han muerto más de 50 trabajadores sanitarios y otros 150 resultaron heridos, en algunos casos tras ataques a ambulancias en acto de servicio.

Abubak también señaló que la atención a los más de mil heridos asistidos en los hospitales libaneses tras los ataques masivos del 8 de abril ha precisado suministros médicos que en condiciones normales habrían durado tres o cuatro semanas, pero que en estos momentos de emergencia escasean.

«Hay un riesgo potencial de escasez de material para traumatología, medicamentos, sangre y muchos otros materiales necesarios para la gestión de traumatismos», señaló el representante de la OMS.

«Los hospitales y el sistema sanitario en general están desbordados», resumió Abubak, quien indicó que la agencia sanitaria de la ONU trabaja junto a sus socios para garantizar que los centros médicos mantengan sus existencias. EFE

abc/ah