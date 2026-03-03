Israel aumenta su presencia militar en el sur del Líbano durante la guerra con Irán

(Actualiza con información del Ministerio de Defensa)

Jerusalén, 3 mar (EFE).- Israel ha aumentado su presencia militar en áreas fronterizas dentro del sur del Líbano, confirmó este martes un portavoz castrense, en una acción que describió como defensiva para evitar posibles ataques de Hizbulá contra su frontera norte.

«Nuestros soldados están operando en el sur del Líbano, en algunas posiciones cerca de la zona fronteriza como parte de una postura defensiva avanzada mejorada», dijo en un videoconferencia con la prensa internacional el portavoz castrense, Nadav Shoshani.

En un comunicado, el ministro de Defensa Israel Katz aseguró que la medida «de avanzar y tomar el control de posiciones estratégicas adicionales» en el Líbano había sido autorizada en conjunto con el primer ministro, Benjamín Netanyahu.

Shoshani confirmó que fuerzas terrestres se han situado en otros puntos altos, sin especificar cuáles, más allá de los cinco puestos fronterizos que Israel mantiene en el país pese al alto el fuego de noviembre de 2024, después de que hace más de un año incumpliera el plazo de retirada.

«Esta vez no evacuaremos a los civiles del norte. No vamos a regresar a la situación de octubre de 2023», continuó Shoshani, que dijo que las tropas estarán en la frontera norte «para repeler a Hizbulá» en caso de que decida ampliar sus ataques.

Israel siguió bombardeando en 2025, y estos últimos meses, el sur del Líbano y objetivos de Hizbulá, pese al alto el fuego. Y tras un ataque de los chiíes contra el norte del país -que no causó heridos- ataca desde el lunes el Líbano de forma paralela a Irán; causando en este país al menos 31 muertos y una oleada de desplazados.

Hizbulá justificó sus ataques en respuesta al asesinato el sábado en Teherán del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, y a los continuos bombardeos israelíes.EFE

