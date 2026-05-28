Israel bombardea Beirut tras atacar más de 135 «objetivos» en el sur del país en un día

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Jerusalén, 28 may (EFE).- El Ejército israelí bombardeó este jueves la capital libanesa, Beirut, en una nueva escalada que pone en entredicho el alto el fuego y tras bombardear más de 135 «objetivos» en otros puntos del Líbano en las últimas 24 horas.

«Hace poco, las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron con precisión en Beirut», adelantó el Ejército en un comunicado, poco después de haber informado de ataques contra presuntos objetivos del grupo chií libanés Hizbulá en la ciudad de Tiro, el valle de la Bekaa y otras zonas del sur del Líbano. EFE

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