Israel bombardea distintos puntos de la Franja de Gaza, según medios locales

Jerusalén, 28 oct (EFE).- El Ejército israelí comenzó a bombardear Gaza, de norte a sur, tras la orden del primer ministro, Benjamín Netanyahu, de lanzar «ataques contundentes» contra el enclave en respuesta a presuntas violaciones del acuerdo de tregua, informaron medios palestinos presentes en la Franja.

La cadena catarí Al Jazeera, el medio con mayor presencia en la Franja, aseguró que se han producido fuertes explosiones en la ciudad de Gaza (norte); mientras que la agencia de noticias Sanad (vinculada a Hamás) registró además bombardeos de artillería en Deir al Balah y ataques en el sur de la Franja.EFE

