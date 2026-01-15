Israel bombardea dos edificios en el sureste del Líbano tras ordenar evacuación de la zona

Beirut, 15 ene (EFE).- La fuerza aérea israelí bombardeó este jueves dos edificios en la localidad de Sohmor, en el sureste del Líbano, tras emitir una orden de evacuación para esta y al menos otra población del país, donde continúa con sus ataques pese al alto el fuego en vigor desde finales de 2024.

Cazas israelíes alcanzaron esta tarde los dos inmuebles «residenciales» amenazados, informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN), apenas una hora y media después de que el portavoz el Ejército israelí en árabe, Avichay Adraee, emitiera en X una orden de evacuación para ambos.

Adraee también publicó un segundo llamamiento para otros dos edificios en Mashghara, a pocos kilómetros de Sohmor y también ubicada en la parte meridional del Valle de la Bekaa, que asegura son «utilizados» por el grupo chií libanés Hizbulá.

Desde el cese de hostilidades, las fuerzas israelíes han seguido lanzando ataques contra vehículos en los que viajan presuntos miembros de Hizbulá o contra infraestructura y almacenes de armas pertenecientes al movimiento, al que acusa de tratar de reorganizarse tras la guerra.

De forma cada vez más frecuente, lanza también múltiples órdenes de evacuación para lugares del territorio libanés, que va anunciando a cuentagotas y posteriormente bombardea una a una a lo largo de varias horas.

Este mismo domingo, Israel llevó a cabo al menos 25 bombardeos contra diferentes puntos del sur del Líbano, donde afirma que Hizbulá mantenía túneles en los que almacenaba armas, mientras que horas más tarde atacó también supuesta «infraestructura militar» del mismo. EFE

