Israel bombardea edificios bajo orden de evacuación en cinco pueblos del sur del Líbano

2 minutos

Beirut, 21 ene (EFE).- Israel bombardeó este miércoles una serie de inmuebles que previamente había ordenado evacuar en cinco localidades diferentes del sur del Líbano, en la segunda ola de ataques de este tipo en menos de una semana, al alegar que eran utilizados por el grupo chií Hizbulá.

En un lapso de unas dos horas, fueron alcanzados varios edificios bajo orden de evacuación en las localidades de Al Kharayeb, Quennarit, Jarjoua, Al Kafour y Ansar, en el caso de esta última causando la «total» destrucción de un inmueble, informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN).

Los ataques tuvieron lugar después de que el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee, hizo un llamamiento a los vecinos de la zona para que la abandonaran en un radio de 300 metros de los edificios, que aseveró eran utilizados por Hizbulá.

Por su parte, el Ejército libanés condenó las acciones en un comunicado al considerar que entorpecen sus labores, además de aterrorizar a la población y provocar el desplazamiento de «decenas» de familias.

«Los ataques y violaciones israelíes contra el Líbano siguen teniendo como objetivo edificios civiles y hogares en diversas áreas, de forma más reciente en aldeas en el sur. Es una violación flagrante de la soberanía y seguridad del Líbano, del acuerdo de cese de hostilidades y de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU», denunció.

El pasado jueves, Israel ya había bombardeado otros cuatro edificios en dos localidades del sureste del país, también tras emitir órdenes de evacuación para la zona.

Desde entonces, también ha perpetrado una oleada de bombardeos no anunciados contra presunta infraestructura de Hizbulá en varios puntos del sur del país, dos ataques contra las tropas de la misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) y diversas acciones individuales con dron contra vehículos.

Los últimos ataques selectivos contra coches tuvieron lugar este mismo miércoles en las localidades meridionales de Zahrani y Barouriye, donde perecieron dos presuntos integrantes del movimiento chií, respectivamente.

Israel ha continuado atacando con frecuencia el territorio libanés pese al alto el fuego acordado entre ambos países a finales de 2024, cuando terminó la guerra entre este y Hizbulá. EFE

