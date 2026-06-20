Israel bombardea el sur de Líbano pese a tregua anunciada con Hezbolá

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Israel realizó el sábado bombardeos mortíferos en el sur de Líbano y denunció lanzamientos de proyectiles de Hezbolá a pesar del anuncio de un alto al fuego en sus combates que amenazan el acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

El memorando de entendimiento firmado esta semana por el presidente estadounidense, Donald Trump, y el iraní, Masud Pezeshkian, contempla un cese de hostilidades en todos los frentes de la guerra, incluido Líbano, una condición clave para Irán.

Pero la nueva fase de negociaciones que debía empezar el viernes en Suiza quedó aplazada indefinidamente después de que Israel matara a decenas de personas en Líbano en bombardeos como represalia a la muerte de cuatro soldados.

El viernes por la tarde, un funcionario estadounidense anunció un alto el fuego entre Israel y Hezbolá. El embajador israelí en Washington aseguró que lo iban a respetar si el partido-milicia proiraní también lo hacía.

Pero a las pocas horas, el ejército israelí anunció nuevos ataques contra Hezbolá, al que acusó de haber lanzado durante la noche «más de 50 proyectiles» contra sus tropas en el sur de Líbano.

Hezbolá no ha reivindicado ningún ataque desde el anuncio del alto el fuego.

– «Derecho a enfrentar» –

La agencia de noticias libanesa NNA reportó bombardeos en una veintena de lugares del sur del país.

La agencia de defensa civil afirmó que 16 personas murieron solo en el área de Nabatieh, una gran ciudad del sur que ha sido blanco repetido de ataques israelíes.

Un periodista de la AFP en el lado israelí de la frontera escuchó múltiples explosiones procedentes de Líbano.

También vio columnas de humo que emergían detrás del fuerte histórico de Beaufort, una posición estratégica cerca de Nabatieh capturada por las tropas israelíes el mes pasado.

El diputado de Hezbolá, Hassan Fadlallah, subrayó el sábado que tienen «todo el derecho a enfrentar a este enemigo cuando nos ataca».

En la víspera, las autoridades libanesas reportaron 47 muertos por los ataques israelíes, el peor saldo desde el acuerdo alcanzado entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Hezbolá arrastró a Líbano al conflicto al abrir fuego contra Israel en marzo para vengar la muerte del líder iraní, en el primer día de ataques israeloestadounidenses que desencadenaron la guerra.

Si bien el alto al fuego pactado entre Irán y Estados Unidos a principios de abril se respetó en gran parte, no ha sido el caso en Líbano, donde se han anunciado tres acuerdos de tregua que apenas duraron horas.

– «No hay prisa» –

El frente libanés ha sido uno de los principales obstáculos en el diálogo entre Washington y Teherán, que finalmente pactaron un memorando de entendimiento a principios de semana.

El texto prevé el cese de hostilidades en todos los frentes, la reapertura del estrecho de Ormuz (clave para el comercio de hidrocarburos) y la apertura de 60 días de negociación para abordar cuestiones espinosas como el programa nuclear iraní o el levantamiento de las sanciones contra su economía.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, debía representar a Washington en el inicio de esta fase de diálogo previsto el viernes en Suiza, pero anuló su viaje.

Medios estadounidenses señalan que el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner iban a viajar en su lugar para intentar reencaminar el proceso.

De su lado, el ministro de Interior de Pakistán, un país clave en la mediación, llegó el sábado a Irán para verse con altos cargos, entre ellos el canciller Abás Araqchi.

El portavoz de la diplomacia iraní, Esmail Baqai, dijo que la visita formaba «parte de los esfuerzos de Pakistán en las negociaciones Irán-EEUU».

En la víspera, este vocero apuntó que, con el texto del acuerdo ya firmado, «no hay prisa en celebrar» el nuevo encuentro. «Pero planeamos una reunión en los próximos días», apuntó.

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