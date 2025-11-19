Israel bombardea el sur de Líbano tras ordenar evacuar una aldea a pesar del alto el fuego

2 minutos

Jerusalén, 19 nov (EFE).- El Ejército de Israel anunció el inicio de una serie de bombardeos en el sur de Líbano este miércoles, después de ordenar la evacuación de una aldea en la zona y a pesar del alto el fuego en vigor con el grupo chií Hizbulá.

«El Ejército está atacando en estos momentos distintas infraestructuras terroristas de Hizbulá en el sur de Líbano», recoge un escueto comunicado castrense.

Aproximadamente una hora antes, las fuerzas armadas habían ordenado evacuar la aldea de Shehour, a unos 22 kilómetros de la frontera con Israel y a orillas del río Litani, el límite en el sur del Líbano a partir del cual comienza el área desmilitarizada estipulada tanto en el actual alto el fuego como en la resolución 1701 de la ONU de 2006.

«Advertencia urgente a los residentes del sur del Líbano, específicamente a la aldea de Shehour: a corto plazo, el Ejército atacará la infraestructura militar de la organización terrorista Hizbulá», recoge el comunicado de las fuerzas armadas previo a los ataques.

Israel marcó dos edificios de la aldea y los adyacentes como estructuras utilizadas por el grupo chií libanés, ordenando el desplazamiento forzoso de quienes se encontraban en estos perímetros.

«Permanecer en la zona designada del edificio le pone en riesgo», concluye el comunicado.

El ataque se produce después de que Israel bombardeara en la noche del martes el mayor campamento de refugiados libanés, matando a 13 personas según las autoridades de este país.

El Ejército israelí aseguró que el lugar bombardeado se trataba de un complejo de entrenamiento del grupo islamista palestino Hamás, algo que esta organización ha negado.

Desde que el alto el fuego entre Hizbulá e Israel en el Líbano entró en vigor el 27 de noviembre de 2024, el Ejército israelí ha bombardeado casi a diario el país vecino, en el que ocupa además varias posiciones cerca de la divisoria, alegando combatir contras los intentos de rearme de Hizbulá. EFE

