Israel bombardea Gaza durante la noche y mata a una decena de personas

1 minuto

Gaza, 4 feb (EFE).- En torno a una decena de personas murieron en distintos bombardeos del Ejército de Israel contra la Franja de Gaza a lo largo de la noche, pese al alto el fuego vigente, según los recuentos de los hospitales y servicios de emergencia del enclave.

Entre los muertos hay cuatro menores de edad, uno de ellos un bebé de cinco meses, y los ataques se produjeron en varios puntos a lo largo del norte y sur del enclave, fuera del área que sigue bajo control militar de Israel.

El Ejército de Israel aseguró en un comunicado que milicianos gazatíes abrieron fuego contra las tropas en el norte de Gaza e hirieron gravemente a un soldado, tras lo cual «unidades blindadas y naves de las Fuerzas del Aire llevaron a cabo ataques de precisión en el área». No se pronunció sobre el resto de zonas atacadas. EFE

