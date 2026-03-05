Israel bombardea infraestructura de Hizbulá en Beirut, según el Ejército

Redacción Internacional, 5 mar (EFE).- El Ejército israelí informó este jueves de que ha comenzado a bombardear infraestructura del grupo chií libanés Hizbulá en Beirut, según un reporte inicial difundido por las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), que indicaron que los detalles de la operación se darán a conocer más adelante.

En paralelo, el Centro de Operaciones de Emergencia en Salud Pública del Ministerio de Salud libanés anunció que dos bombardeos israelíes contra la carretera del aeropuerto de Beirut causaron la muerte de tres personas y dejaron seis ciudadanos heridos, según recogió la agencia de noticias local NNA.

El Ministerio también denunció que un ataque contra un edificio cercano al hospital Bahman, en la zona de Haret Hreik, en lo barrios de las afueras del sur de la capital, provocó graves daños en el centro médico.

La explosión rompió ventanas y causó heridas a varios trabajadores del hospital, además de generar pánico entre pacientes, algunos de los cuales sufrieron desmayos.

En un comunicado, la cartera de Salud instó a proteger las instalaciones médicas de los ataques y recordó que el derecho internacional y las Convenciones de Ginebra establecen la protección de los centros sanitarios y del personal médico.

Por su parte, el Ejército israelí aseguró el miércoles haber atacado decenas de objetivos en el Líbano, entre ellos lanzadores de cohetes y una planta de producción de drones y misiles de Hizbulá en el sur del país, que según afirmó eran utilizados para lanzar ataques contra tropas y civiles israelíes.

«La organización terrorista Hizbulá decidió atacar a Israel en nombre del régimen iraní y asumirá las consecuencias de sus acciones», señaló el Ejército israelí en un comunicado.

Según fuentes oficiales libanesas, el número de muertos por la campaña de bombardeos israelíes contra el Líbano aumentó a 72, mientras que los heridos alcanzan los 437, después de que al menos 20 personas murieran este miércoles en diferentes puntos del país. EFE

