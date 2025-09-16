Israel bombardea intensamente Ciudad de Gaza y Rubio advierte que quedan pocos días para un acuerdo

Israel lanzó el martes intensos bombardeos sobre Ciudad de Gaza después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtiera que solo quedan unos días para alcanzar un acuerdo con Hamás.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo el martes que el principal núcleo urbano del asolado territorio palestino quedó «en llamas» tras los ataques.

«No cederemos y no daremos marcha atrás hasta que se cumpla la misión», afirmó.

Testigos informaron a la AFP de «un bombardeo intenso e implacable sobre Ciudad de Gaza», gran parte de la cual ya está en ruinas tras casi dos años de guerra desde el mortal ataque del grupo islamista Hamás del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la contienda.

Rubio ofreció el lunes un firme respaldo a la ofensiva israelí durante su reunión con el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien ha pedido al ejército que conquiste Ciudad de Gaza.

«Creemos que disponemos de una ventana muy breve de tiempo para llegar a un acuerdo. Ya no tenemos meses, sino probablemente días», dijo refiriéndose a las nuevas operaciones.

Rubio afirmó que la solución diplomática en la que Hamás se desmilitariza es la preferida por Washington, aunque «a veces, cuando se trata con un grupo de salvajes (…), eso no es posible».

El jefe de la diplomacia estadounidense, que se reunió el lunes en Jerusalén con las familias de los rehenes en Gaza, reconoció que Hamás tenía influencia al retenerlos.

«Si no hubiera rehenes ni civiles en medio, esta guerra habría terminado hace año y medio», dijo en el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv.

El Foro que representa a los familiares los cautivos afirmó que están «aterrorizados» por sus seres queridos después de que Netanyahu ordenara los ataques.

– EEUU confía en el rol de Catar –

Rubio partió a Catar, otro socio cercano de Washington y país que consideró como el único capaz de mediar sobre Gaza, a pesar del ataque israelí de la semana pasada contra líderes de Hamás en su capital, Doha.

«Si hay algún país en el mundo que pueda ayudar a poner fin a esto mediante una negociación, ese es Catar», aseguró.

Las potencias europeas han instado sin éxito a Israel a detener su nueva campaña en Gaza, al advertir de la crisis humanitaria en el territorio, donde la ONU determinó el mes pasado que un millón de personas se enfrentaban a la hambruna, una conclusión rechazada el Estado hebreo.

El portavoz de la Defensa Civil gazatí, Mahmud Basal, dijo este martes a la AFP que «los bombardeos continúan siendo intensos» en la zona y «el número de muertos y heridos sigue aumentando».

Basal afirmó que el ejército israelí también atacó la ciudad de Jan Yunis, en el sur del enclave. Su dependencia había informado el lunes que ataques israelíes causaron la muerte de 49 personas.

Las restricciones a los medios de comunicación en Gaza y las dificultades para acceder a muchas zonas impiden a la AFP verificar de forma independiente los detalles proporcionados por ambas partes.

Este nuevo viaje de Rubio por Oriente Medio ocurre una semana antes de que Francia lidere una reunión de la ONU en la que varios aliados de Estados Unidos, molestos por la conducción de la guerra de Israel, planean reconocer un Estado palestino.

En el ataque de Hamás de 2023, los comandos islamistas mataron en Israel a 1.219 personas, la mayoría de ellas civiles, según un recuento de la AFP basado en fuentes oficiales.

De las 251 personas secuestradas el 7 de octubre, 47 siguen cautivas en Gaza, 25 de las cuales fallecieron, de acuerdo con el ejército israelí.

La campaña de represalia israelí ya deja más de 64.900 fallecidos en Gaza, también civiles en su mayor parte, según cifras del Ministerio de Salud, que la ONU considera fiables.

