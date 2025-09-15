Israel bombardea intensamente la Ciudad de Gaza mientras sus tropas avanzan poco a poco

Gaza, 16 sep (EFE).- El Ejército israelí lanzó este lunes en la noche una serie de intensos ataques aéreos contra la Ciudad de Gaza mientras sus tanques avanzan lentamente de cara a una invasión terrestre de la capital gazatí, según comprobó EFE e informaron fuentes locales.

Las fuerzas israelíes están atacando con dureza la ciudad, asediada y bajo orden de desalojo, con helicópteros, drones y robots cargados de explosivos, mientras sus tropas van ganando terreno en diferentes zonas de las afueras de la urbe, especialmente por el noroeste.

En esa zona, los tanques israelíes van avanzando y retrocediendo para ir ganando terreno poco a poco, indicaron las fuentes, aunque no está claro si han llegado a cruzar los límites de la ciudad.

«Se reportan fuertes ataques aéreos israelíes en el noroeste de la Ciudad de Gaza mientras se avecina una operación terrestre», informó el diario israelí Times Of Israel, y el Haaretz afirmó que «miles huyen de Gaza mientras las Fuerzas de Defensa de Israel llevan a cabo extensos ataques».

Desde que Israel anunciara sus planes de invadir y ocupar la Ciudad de Gaza, los bombardeos se han incrementado contra la capital gazatí, con decenas de muertos allí cada día, pero también las demoliciones y la destrucción de cualquier tipo de infraestructuras.

Ayer domingo, el Ejército israelí derribó al menos cinco torres de gran altura de la urbe y hoy ha hecho lo mismo con una sexta. Junto a ellas, las fuerzas armadas han destruido decenas de edificios en la capital desde que Israel anunció su intención de invadir toda la ciudad a mediados de agosto.

La semana pasada, el Ejército israelí declaró toda la Ciudad de Gaza como «zona de combate peligrosa» e instó a sus residentes a desplazarse hacia la nueva «zona humanitaria» cerca de Jan Yunis, anunciada el sábado, a pesar de que ya se encuentra saturada de desplazados.

Se calcula que en la ciudad quedan al menos 650.000 personas -según las últimas cifras del Ejército israelí- del alrededor de un millón que vivían en la urbe a mediados de agosto, cuando Israel anunció su intención de invadir la capital. EFE

