Israel bombardea Irán pese al llamado de Trump a la moderación

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Israel anunció el lunes que atacó objetivos militares en Irán, en un abierto desafío al llamado del presidente estadounidense Donald Trump de no tomar represalias contra Teherán por los misiles que lanzó contra el territorio israelí.

Igualmente, el ejército israelí informó el lunes de dos oleadas de misiles iraníes contra su territorio, lo que motivó la activación de sus sistemas de defensa aérea.

Los ataques aumentaron la presión sobre una frágil tregua en vigor desde el 8 de abril entre Irán y Estados Unidos, mientras negocian el fin de la guerra.

La prensa estatal iraní indicó que se escucharon explosiones en tres ciudades, incluida la capital Teherán. El ejército israelí reivindicó también un bombardeo sobre la planta petroquímica de Mahshahr, en el suroeste del país.

De su lado, los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron haber atacado dos bases aéreas en Israel.

El ataque israelí fue una represalia contra el lanzamiento de 11 misiles iraníes el domingo, los cuales fueron interceptados sin dejar víctimas, según el ejército israelí.

Trump intentó que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se abstuviera de replicar el ataque de Teherán, que a su vez era una respuesta a un bombardeo israelí en los suburbios de Beirut, la capital de Líbano.

«Voy a llamar a Bibi (Netanyahu) ahora mismo y decirle que no responda», dijo Trump en una entrevista telefónica, según el periodista Barak Ravid, de Axios.

«Israel lanzó su ataque e Irán lanzó su ataque. No necesitamos otro», señaló Trump.

Ravid publicó posteriormente en X que, según un funcionario estadounidense, Trump efectivamente conversó con Netanyahu.

– Advertencia –

Teherán insiste en que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra debe incluir el fin del conflicto paralelo en Líbano, donde Israel enfrenta al movimiento proiraní Hezbolá, y advirtió que cualquier ataque contra Beirut provocaría la plena reanudación de hostilidades.

El portavoz diplomático iraní Ali Safari dijo a la televisión Al Mayadeen que los misiles lanzados el domingo se dieron después de semanas de moderación frente a la agresión israelí.

El ejército israelí dijo que también interceptó misiles lanzados desde Yemen, donde los rebeldes hutíes apoyados por Irán han realizado frecuentes ataques contra Israel.

El despacho de Netanyahu anunció el domingo que el ejército había «atacado un centro de mando de combatientes en el distrito Dahiyeh de Beirut, en respuesta a los disparos de Hezbolá contra territorio israelí».

Dos personas murieron y 20 resultaron heridas en esa acción, según el Ministerio de Salud libanés.

Desde marzo, los ataques contra Líbano han dejado al menos 3.613 muertos, según el último balance de las autoridades.

Del lado israelí, murieron 29 soldados y un contratista civil en el Líbano, según el ejército.

Por su parte, el negociador jefe de Irán y presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, acusó a Estados Unidos de dar «luz verde» a Israel para efectuar el ataque en Beirut, lo que convierte en «objetivos legítimos» las instalaciones de ambos países.

Si se repiten las «agresiones» contra Líbano, «las respuestas serán más amplias y abarcarán todos los objetivos estadounidenses y sionistas en la región», ahondaron los Guardianes de la Revolución.

Tras los ataques, Irán anunció el cierre del espacio aéreo sobre el oeste del país, una medida seguida por los vecinos Irak y Siria.

Teherán también suspendió la llegada de vuelos a su aeropuerto internacional, según medios locales.

– Entumecido –

La nueva escalada provocó la disparada de los precios del petróleo, al disiparse la esperanza de reabrir el estrecho de Ormuz, una ruta crucial para el tránsito de hidrocarburos que fue bloqueada por Irán desde el inicio del conflicto.

En tanto, la incertidumbre y el estancamiento económico pesan sobre los iraníes.

«Me siento entumecido», comentó a la AFP en preparador físico Elaheh, de Ahvaz.

«¿Vida cotidiana? Es una broma. Todo está horrible, solo intentamos sobrevivir», comentó el hombre de 32 años.

Pero hubo algunas señales de esfuerzos diplomáticos por resolver el conflicto, con la visita a Teherán del ministro pakistaní del Interior, Mohsin Naqvi.

El ministro entregó una «carta especial» dirigida al líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, con «un mensaje muy importante», indicó sin revelar su contenido, según la televisión estatal iraní.

Pero Mohsen Rezaei, asesor militar de Jamenei, declaró el viernes a la CNN que las negociaciones con Estados Unidos «están en un punto muerto y Trump debe romper este punto muerto».

Para ello, urgió liberar 24.000 millones de dólares en recursos iraníes congelados, aunque Trump ya descartó esa medida.

«Si se comportan, si hacen buen trabajo, comenzaremos a hablar», declaró el estadounidense a la cadena NBC.

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