Israel bombardea los suburbios del Dahye, en el sur de Beirut

1 minuto

Jerusalén, 23 nov (EFE).- El Ejército israelí llevó a cabo un bombardeo «de precisión» contra un objetivo «clave» del grupo chií libanés Hizbulá en Beirut este domingo, según anunció en un comunicado.

«Hace poco, el Ejército llevó a cabo un ataque de precisión que tenía por objetivo a un terrorista clave de Hizbulá en Beirut», recoge el comunicado, mientras que la prensa israelí situó el bombardeo en el Dahye, los suburbios al sur de la capital libanesa y bastión del grupo chií. EFE

