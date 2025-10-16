Israel bombardea presunta infraestructura de Hizbulá en el este y el sur del Líbano

Beirut, 16 oct (EFE).- Israel bombardeó este jueves varios puntos del este y el sur del Líbano, donde aseguró haber tenido como objetivo presuntas instalaciones subterráneas pertenecientes al grupo chií libanés Hizbulá.

Cazas israelíes lanzaron al menos un ataque contra la localidad de Shmustar, en el oriental Valle de la Bekaa, mientras que también se registraron otras acciones en las zonas meridionales de Ali al Taher o la carretera que une Sharqiya con Kawthariyeh al Siyad, informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN).

Por su parte, el Ejército israelí anunció en un comunicado ataques contra «infraestructuras subterráneas» que eran utilizadas para el almacenamiento de armas en el Valle de la Bekaa y en el sur del Líbano, sin ofrecer detalles sobre sus ubicaciones específicas.

«Hizbulá continúa sus intentos de reconstruir infraestructura terrorista en el Estado del Líbano, lo que constituye una violación del entendimiento entre Israel y el Líbano», agrega la nota.

El Estado judío ha continuado atacando el territorio libanés pese al alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024, a menudo teniendo como objetivo a vehículos en los que asegura que viajan miembros de la formación chií o presuntas instalaciones pertenecientes al movimiento.

Estas acciones se suelen concentrar en la región sur del país, pero también tienen lugar con menor frecuencia en el Valle de la Bekaa o incluso en los suburbios de Beirut. EFE

