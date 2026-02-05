Israel bombardea presuntos objetivos de Hizbulá en el sur y el este del Líbano

Beirut, 5 feb (EFE).- Israel bombardeó este jueves presuntos objetivos del grupo chií libanés Hizbulá en el sur y el este del Líbano, donde ha intensificado sus ataques desde comienzos de año pese al alto el fuego en vigor entre ambos países.

Cazas pertenecientes al Estado judío alcanzaron esta tarde las áreas meridionales de Al Waziyah y Maymoudiyah, mientras que también se registraron ataques aéreos contra una zona montañosa a las afueras de Hermel, en el este del país, informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN).

El Ejército israelí confirmó en su cuenta de X que está llevando a cabo una serie de bombardeos «en varias áreas del Líbano» y aseguró que estos están dirigidos contra objetivos de Hizbulá, sin ofrecer más detalles.

Israel continúa atacando el territorio libanés prácticamente a diario pese al alto el fuego en vigor desde finales de 2024, pero ha intensificado sus acciones en las últimas semanas, tanto contra vehículos en los que viajan supuestos miembros de la formación chií como contra presunta infraestructura en sus manos.

El lunes mismo, dos de sus ataques dejaron un muerto y ocho heridos en dos localidades meridionales; otras dos áreas tuvieron que ser evacuadas antes de que el Ejército israelí las bombardeara y aviones del Estado judío lanzaron pesticidas tóxicos sobre cultivos en el sur del Líbano.

El martes, la misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) denunció que un avión no tripulado israelí lanzó una granada aturdidora a apenas 50 metros de una de sus patrullas.

Todo ello se produce en medio de renovadas presiones para avanzar con la segunda fase del desarme de Hizbulá, después de que las autoridades libanesas dieran por terminada la primera en las zonas fronterizas y entre temores a una nueva ofensiva israelí si no se acelera el proceso pronto. EFE

