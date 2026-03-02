Israel bombardea sedes del Ministerio de Inteligencia iraní y la fuerza Quds en Teherán

1 minuto

Jerusalén, 2 mar (EFE).- La aviación israelí bombardeó en la noche de este lunes Teherán, atacando sedes del Ministerio de Inteligencia iraní y la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, según un comunicado del Ejército de Israel.

«La Fuerza Aérea de Israel, dirigida por la Dirección de Inteligencia del Ejército, atacó decenas de sedes del régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán», recoge el comunicado de las fuerzas armadas.

