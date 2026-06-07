Israel bombardea un coche en Gaza y mata a cuatro personas, dos de ellas mujeres

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(Actualiza con declaración de Ejército israelí sobre ataques a Gaza este domingo)

Gaza, 7 jun (EFE).- Cuatro personas, dos de ellas mujeres, murieron por un ataque israelí dirigido contra un vehículo en el oeste de la ciudad de Gaza (norte), informó la morgue del Hospital Shifa de esta ciudad, elevando a nueve el total de fallecidos por bombardeos israelíes contra la Franja este domingo.

«Cuatro mártires, incluyendo una mujer y un número de heridos, algunos de ellos críticos, como resultado de un bombardeo israelí dirigido contra un vehículo en la calle El Labidi, oeste de la ciudad de Gaza», recogió un comunicado previo a la confirmación de la morgue emitido por el servicio de emergencias de la Defensa Civil gazatí instantes después del ataque.

El vehículo, que ha quedado reducido a chatarra según muestran las imágenes difundidas por la red de noticias palestina Quds, se encontraba junto a una escuela que refugia a población desplazada.

Los fallecidos elevan a nueve el total de víctimas este domingo de bombardeos israelíes en Gaza, pese al alto el fuego vigente desde octubre de 2025, después de que otro ataque de un dron esta mañana matara a cinco personas en un puesto de policía en la zona de Mawasi (sur de la Franja).

Además, dos heridos en un ataque el sábado contra otro área de desplazados en la capital gazatí sucumbieron hoy a sus heridas, y también este domingo se recuperaron los cadáveres de dos personas víctimas de un bombardeo ayer en la ciudad.

Consultado por EFE por los bombardeos de este domingo en el enclave, el Ejército israelí dijo que el ataque contra la zona de Mawasi iba dirigido contra un supuesto «centro de mando» utilizado por las Brigadas Al Qassam, brazo armado de Hamás, pero no aportó pruebas al respecto.

Y sobre el último bombardeo de momento por hoy, al oeste de la ciudad de Gaza, reportaron que perseguía acabar con la vida de dos presuntos miembros del ala militar de Hamás.

El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, visitó en la mañana de este domingo a las tropas en Gaza, informó el Ejército israelí, que no dio detalles sobre su actividad allí.

Más de 960 gazatíes han muerto en ataques del Ejército de Israel en Gaza desde que comenzó el alto el fuego el 10 de octubre de 2025, según el Ministerio de Sanidad del enclave.

En las últimas semanas e ignorando la tregua vigente, Israel ha escalado sus bombardeos contra Gaza, justificándolos tras su ejecución como dirigidos altos cargos del grupo islamista Hamás o su brazo armado.

A lo largo del sábado, otras nueve personas fallecieron en ataques similares.

En total son más de 72.970 desde que Israel lanzó su ofensiva en octubre de 2023, en represalia por el ataque liderado de Hamás a su territorio en el unas 1.200 personas murieron y 251 fueron secuestradas.EFE

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