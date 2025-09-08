The Swiss voice in the world since 1935

Israel bombardea un nuevo rascacielos en Gaza, el cuarto en cuatro días

Jerusalén, 8 sep (EFE).- El Ejército israelí confirmó este lunes que bombardeó un rascacielos en la ciudad de Gaza, el cuarto en los últimos cuatro días, apenas unas horas después de ordenar una nueva evacuación forzosa en la zona.

Vídeos difundidos por periodistas locales muestran que el edificio estaba rodeado de tiendas de campaña para desplazados.

«Hace poco, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron un rascacielos utilizado por la organización terrorista Hamás en la zona de la Ciudad de Gaza», indicó un comunicado militar.

Milicianos del grupo islamista habían instalado allí sistemas de inteligencia, artefactos explosivos y puestos de observación, según la fuente.

Sin embargo, la ONG gazatí Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR, en inglés) dijo en redes sociales que en el edificio se encontraba su sede, y calificó el bombardeo de «crimen de guerra».

El portavoz militar israelí en lengua árabe, Avichay Adraee, había instado horas antes a los residentes a evacuar la zona y dirigirse al sur de la Franja, hacia la nueva «zona humanitaria» en Jan Yunis, anunciada el sábado, pese a que ya se encuentra saturada de desplazados.

En los últimos días, las FDI también destruyeron las torres Al-Roya, Susi y Mushtaha, todas en la ciudad de Gaza, donde conducen una ofensiva para tomar el control.

El Ejército sostiene que estos edificios eran empleados por Hamás como centros de operaciones y puntos de observación. EFE

