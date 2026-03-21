Israel bombardea una universidad en Teherán afiliada a su programa nuclear

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Jerusalén, 21 mar (EFE).- El Ejército israelí aseguró este sábado haber atacado la Universidad Tecnológica de Malek Ashtar en Teherán, afiliada al programa nuclear iraní, subordinada al Ministerio de Defensa y sancionada por la Unión Europea.

«Como parte de la serie de ataques aéreos realizados recientemente en Teherán, la Fuerza Aérea Israelí (…) atacó una instalación estratégica de investigación y desarrollo perteneciente a las industrias militares y al sistema de misiles balísticos iraníes», detalla un comunicado militar.

«La Universidad Malek Ashtar era utilizada por las industrias militares y el sistema de misiles balísticos del régimen terrorista iraní para desarrollar componentes y armas nucleares», añade el texto.

En la mañana de este sábado, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió que tanto Israel como Estados Unidos pretenden incrementar «considerablemente» la intensidad de sus ataques contra la República Islámica en la semana entrante.

Dichas declaraciones se produjeron, a su vez, después de que el presidente estadounidense Donald Trump dijera en redes sociales que estaba barajando reducir su presencia militar en Oriente Medio, ante los avances en la consecución de sus objetivos en la guerra. EFE

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