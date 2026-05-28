Israel busca negociar el desarme de Hizbulá tras escalar ataques a Líbano en el último día

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Jerusalén, 28 may (EFE).- Israel reiteró su intención de lograr el desarme del grupo chií Hizbulá a través de las negociaciones con el Líbano en Washington, pese a haber escalado sus ataques contra el país vecino en las últimas 24 horas, confirmó este jueves el portavoz del Gobierno israelí David Mencer.

«Continuamos las negociaciones con el Líbano en Washington con la mediación de Estados Unidos. El objetivo de estas conversaciones es desarmar a la organización terrorista Hizbulá y alcanzar un acuerdo de paz que fortalezca la seguridad y la estabilidad en nuestra región y promueva la prosperidad y la paz», aseveró Mencer en una rueda de prensa.

El portavoz del Gobierno también incidió en que los «logros» israelíes contra el grupo chií brindan una «oportunidad única para promover un acuerdo histórico» con el país vecino

Este miércoles, el Ejército israelí ya urgió a todos los residentes del sur del Líbano, donde antes de la guerra había más de 800.000 personas, a desplazarse forzosamente más allá del río Zahrani y demarcó el 18 % de territorio libanés que se encuentra entre la frontera y esta nueva línea divisoria como una «zona de combate».

El martes, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció una escalada de la guerra en el Líbano y la toma de nuevas «zonas estratégicas» por parte del Ejército.

En aquel momento, Netanyahu también mencionó un esfuerzo nacional «masivo» para impulsar «soluciones creativas e innovadoras contra los drones explosivos» con los que Hizbulá ha atacado con mayor eficacia posiciones israelíes en las últimas semanas.

El pasado 15 de mayo, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció en calidad de intermediario una extensión de 45 días del alto el fuego entre Israel y el Líbano.

Pese a las brechas constantes en las últimas semanas y a la intensificación del combate por parte de Israel esta semana, las delegaciones de ambos países acordaron celebrar una nueva ronda de negociaciones de paz los próximos 2 y 3 de junio, así como una reunión a nivel militar en el Pentágono el 29 de mayo. EFE

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