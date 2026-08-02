Israel busca torpedear la fase 2 de la tregua con un incremento de ataques, alerta Hamás

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Jerusalén, 2 ago (EFE).- El grupo palestino Hamás alertó este domingo de que Israel está provocando «una escalada deliberada» en la Franja de Gaza, tras la muerte en siete ataques de al menos 18 gazatíes, a fin de paralizar el acuerdo alcanzado el jueves con EE.UU. y el avance hacia la segunda fase del alto el fuego.

En un comunicado oficial, el grupo dice que con esta última oleada de ataques el mandatario israelí, Benjamín Netanyahu, busca «obstaculizar» los acuerdos alcanzados «para completar la implementación del acuerdo de alto el fuego». EFE

pms/av