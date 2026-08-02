Israel busca torpedear la fase 2 de la tregua con un incremento de ataques, alerta Hamás

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Jerusalén, 2 ago (EFE).- El grupo palestino Hamás alertó este domingo de que Israel está provocando «una escalada deliberada» en la Franja de Gaza, tras la muerte en siete ataques de al menos 18 gazatíes, a fin de paralizar el acuerdo alcanzado el jueves con EE.UU. y el avance hacia la segunda fase del alto el fuego.

En un comunicado oficial, el grupo dice que con esta última oleada de ataques el mandatario israelí, Benjamín Netanyahu, busca «obstaculizar» los acuerdos alcanzados y encaminados a «completar la implementación del acuerdo de alto el fuego».

En uno de los siete ataques mencionados, Israel mató a un padre, su hija de 3 años y su mujer, que estaba embarazada de 6 meses, según comunicó una fuente del Hospital Shifa, tras atacar el apartamento en el que se encontraba la familia cerca del puerto de la ciudad de Gaza.

En el comunicado, Hamás exhorta a los mediadores y garantes del acuerdo a tomar «medidas inmediatas» para presionar al Gobierno israelí y forzarlo a que ponga fin a sus ataques contra Gaza.

El pasado jueves, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció un pacto para el «desarme total» de Hamás según el cual Israel se compromete a lo acordado en el Protocolo de Sharm el Sheij, particularmente al «cese de las operaciones militares», según la hoja de ruta publicada en X por la Junta de la Paz.

Esta hoja de ruta también contempla la eliminación progresiva de las capacidades militares de Hamás y otras facciones de Gaza, así como el desmantelamiento de túneles y arsenales y un sistema de supervisión internacional durante el proceso.

Pero para que esto ocurra, la primera condición que estipula el documento es que «Israel deberá cumplir íntegramente, sin demora, todos los compromisos pendientes en virtud del Protocolo de Sharm el Sheij, en particular el cese de las operaciones militares». Este prerrequisito también aplica a todas las facciones palestinas.

El acuerdo recoge, asimismo, que el desmantelamiento del armamento pesado de Hamás, de sus instalaciones de producción militar, túneles y depósitos de armas «estará vinculado» a una retirada gradual de las tropas israelíes de Gaza, que ahora controlan el 70 % del territorio. EFE

pms/pcc