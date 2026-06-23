Israel califica de «demagogia» el último informe de la ONU en el que lo acusa de genocidio

Compartir

3 minutos

Jerusalén, 23 jun (EFE).- Israel calificó este martes de «demagogia» el informe publicado hoy por la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU para los Territorios Palestinos (COI), en el que se acusa al país de haber cometido genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra por sus «ataques deliberados» a niños palestinos en Gaza.

El Ministerio de Exteriores israelí publicó un mensaje en sus canales en el que afirma que el documento constituye una «pieza de propaganda» y forma parte de un mecanismo que – afirma – tiene como objetivo «señalar y vilipendiar a Israel» en lugar de «esclarecer los hechos».

La nota sostiene que el informe omite pruebas de atrocidades cometidas por organizaciones terroristas y no refleja la situación de los menores israelíes que fueron asesinados, secuestrados o atacados por Hamás. Asimismo, acusa al grupo islamista de utilizar a niños palestinos como escudos humanos durante el conflicto.

El grupo de expertos de la Comisión, que ya el año pasado concluyó que Israel había cometido genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza, amplió este martes sus acusaciones señalando que las operaciones militares israelíes han provocado una cifra sin precedentes de muertes, heridas y traumas entre los niños palestinos.

El ataque deliberado contra los menores «es uno de los elementos clave que demuestran la intención genocida por parte de las autoridades y fuerzas israelíes de destruir al pueblo palestino total o parcialmente», indica el informe de 22 páginas, presentado durante la actual sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Según destacó el presidente de la comisión, Srinivasan Muralidhar, hay pruebas de que niños palestinos han sido deliberadamente atacados y asesinados por las fuerzas de seguridad israelíes, y el informe de la comisión señaló que se han identificado unidades militares de Israel responsables de algunos de estos ataques.

El informe también recuerda cómo los niños de Gaza han sido víctimas de separaciones familiares, desplazamientos reiterados, hambre y el colapso de la educación y la atención sanitaria.

Además, niños palestinos han sido detenidos y sometidos a torturas y malos tratos en prisiones y centros de detención israelíes, señala el informe, que también acusa a las fuerzas de seguridad de Israel de usar la violencia sexual contra menores como parte de una «humillación colectiva».

En respuesta, Exteriores israelí puso en duda la metodología de la comisión, y afirmó que carece de «mecanismos creíbles de verificación para sus afirmaciones».

«Israel rechaza categóricamente esta última farsa difamatoria, así como todos los demás informes difamatorios de la COI», concluye el comunicado israelí.

Más de 21.200 menores de edad han muerto en ataques israelíes en Gaza desde el inicio de la ofensiva en octubre de 2023 (de un total de más de 73.000 fallecidos), según el recuento de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).EFE

ybp/pbj/jgb