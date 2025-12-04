Israel celebra el apoyo para participar en Eurovisión, que supone la retirada de 4 países

Redacción internacional, 4 dic (EFE).- Israel celebró este jueves la decisión de la Unión Europea de Radiodifusión de que un representante de su país pueda participaren el próximo certamen de Eurovisión y tachó a los países que se han retirado del concurso – España, Irlanda, Países Bajos y Eslovenia – de pesarles «la verguenza».

«Celebro la decisión de la Unión Europea de Radiodifusión. Me avergüenzo de los países que decidieron boicotear un concurso musical como Eurovisión debido a la participación de Israel», escribió el ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, en su cuenta de X.

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) aceptó este jueves la participación de Israel en Eurovisión 2026, lo que supuso la retirada inmediata de España, Irlanda, Países Bajos y Eslovenia, como habían anunciado previamente.

Estos países, además de Islandia, habían asegurado que se retirarían de la edición de este año del concurso musical si se permitía la participación de Israel, que querían que fuera excluida por sus violaciones de los derechos humanos en Gaza.

En una reunión de la asamblea general de la UER celebrada este jueves en Ginebra, los miembros de la unión -pertenecientes a 68 cadenas públicas de radio y televisión de 56 naciones- aceptaron una serie de reformas, que implicaban la permanencia de Israel.

Las reformas aprobadas por una amplia mayoría de 738 votos, frente a 264 votos en contra y 120 abstenciones, consisten en reducir los televotos de los espectadores (de 20 a 10), reinstaurar los jurados de expertos en semifinales y mejoras técnicas para reforzar la seguridad frente a intentos de fraude y manipulaciones.

Las preguntas que se plantearon a los votantes fueron si estaban satisfechos o no con los cambios propuestos y, ligado a esto, si se requería un voto extra sobre la participación de Israel.

Una contundente mayoría expresó satisfacción con las reformas y que no era necesario votar sobre Israel.

El voto fue secreto a petición de un grupo de países, entre ellos España, aseguraron fuentes próximas a la asamblea.

Cuatro países se retiran

La decisión de la UER provocó el anuncio de retirada de España, Irlanda, Países Bajos y Eslovenia, mientras que Islandia, otro de los países que se oponía a la participación de Israel, aún no se ha pronunciado, y Bélgica ha dicho que decidirá si toma parte del concurso «en los próximos días».

«Lo sucedido en la Asamblea de la UER confirma que Eurovisión no es un concurso de canciones sino un festival dominado por intereses geopolíticos y fracturados», señaló en un mensaje en X el presidente del canal público español, RTVE, José Pablo López.

Mientras que el canal irlandés RTÉ considera «que la participación de Irlanda sigue siendo inadmisible dada la terrible pérdida de vidas en Gaza y la crisis humanitaria que sigue poniendo en peligro la vida de tantos civiles».

La más dura fue la radiotelevisión pública neerlandesa Avrotros, que advirtió de que la continuidad de Israel en la competición, pese a las denuncias de injerencia política en las últimas ediciones del festival, la restricción de la libertad de prensa y el «sufrimiento humanitario» en Gaza, supera «los límites» que está dispuesta a aceptar como «servicio público».

Los problemas de carácter político en Eurovisión no son nuevos, como recordó la radiotelevisión pública eslovena RTV al anunciar su retirada de la edición de este año.

«A nuestros periodistas no se les permitió, ni se les permite, entrar en Gaza, donde más de 200 fueron asesinados. El año pasado vimos que la actuación israelí era política. Recuerden, le prohibimos a un cantante ruso actuar en Ucrania. En 2017, abrimos la caja de Pandora en Estocolmo cuando ganó una canción política y desde entonces hemos estado combatiendo la política en Eurovisión»,

Queda por ver si Islandia también se retira, como había anunciado y si Bélgica se une al boicot contra Israel.

El anfitrión, a favor

Mientras, el anfitrión de la edición 2026, Austria, afirmó que hoy en Ginebra se tomó «una decisión como corresponde en democracia», mediante una votación tras debatir y escuchar todos los argumentos.

El director general de ORF (la cadena de radiodifusión de Austria), Roland Weissmann, dijo a su salida de las instalaciones de la UER en Ginebra que la reunión ha sido «un signo perfecto de una UER saludable. Fue una señal fuerte de que no estamos divididos, de que estamos unidos».

También mostró su conformidad la televisión pública alemana: «La ARD saluda expresamente esta decisión y se ha manifestado también a favor de los cambios recomendados para ampliar la protección del certamen de Eurovisión», afirmó la emisora en declaraciones a EFE.

Igualmente, la cadena pública británica BBC expresó este jueves su apoyo a la decisión de la UER.

«Apoyamos la decisión colectiva tomada por los miembros de la UER. Se trata de hacer cumplir las normas de la UER y de ser inclusivos», dijo un portavoz de la emisora del Reino Unido.

Lo que sí se notará será la audiencia global ya que los cuatro países que ya han anunciado que no participarán, también han señalado que no emitirán ni las semifinales ni la final del concurso, que se celebrará en Viena el próximo 16 de mayo. EFE

