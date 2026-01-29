Israel celebra inclusión por la UE de Guardia Revolucionaria iraní como grupo terrorista

2 minutos

Jerusalén, 29 ene (EFE).- El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, celebró este jueves la inclusión de la Guardia Revolucionaria de Irán en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, y dijo que esto supone un «gran golpe» para un régimen «asesino y represivo».

«Acojo con satisfacción la decisión de los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea de declarar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista», dijo Saar en un comunicado, en el que calificó la decisión de «importante e histórica».

Además, pese a que Israel ha atacado en el último año a Siria, Líbano, Irán o Catar, entre otros países, el ministro sugirió que esta medida señala la guardia iraní, el cuerpo de élite militar que tiene como misión proteger el sistema teocrático de la República Islámica, como «la principal causa» de desestabilización regional.

«Sobre todo, la legitimidad de este régimen asesino y represivo ha sufrido hoy un tremendo golpe», añadió Saar, después de insistir en que Israel «durante años, ha trabajado, y en las últimas semanas con mayor ahínco, para lograr este resultado».

Los ministros de Exteriores de la UE llegaron este jueves a un acuerdo político informal para incluir a este cuerpo de élite como grupo terrorista debido a la represión en el país, informó por redes sociales la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas.

«Cualquier régimen que mata a miles de sus propios ciudadanos está trabajando hacia su propia desaparición», dijo Kallas en X.

La UE, Estados Unidos y Reino Unido ya habían impuesto sanciones contra ministros, generales, jefes policiales y fuerzas de seguridad; así como miembros de la judicatura, organizaciones islámicas o medios estatales de comunicación por la represión de las protestas en las que se pide el fin de la República Islámica.

Las sanciones consistían principalmente en la congelación de los activos de las personas afectadas y la prohibición de viajar a los territorios sancionadores. EFE

