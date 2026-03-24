Israel celebra la expulsión del Líbano del embajador de Irán

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Jerusalén, 24 mar (EFE).- El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, celebró este martes la decisión del Líbano de expulsar al embajador de Irán del país, en lo que calificó en un comunicado como un paso «necesario» contra la República Islámica.

«Este es un paso justificado y necesario contra el Estado responsable de violar la soberanía del Líbano, ocuparlo indirectamente a través de Hizbulá y arrastrarlo a la guerra», escribió Saar en la red social X.

El líder de la diplomacia israelí llamó al Gobierno libanés a tomar además pasos «prácticos» contra el grupo chií Hizbulá, «cuyos ministros siguen sirviendo en el Gobierno» (el grupo cuenta con dos ministros).

El Ministerio libanés de Asuntos Exteriores anunció este martes que retira las credenciales al embajador iraní designado, Mohamad Reza Sheybani, y le dio de plazo hasta el domingo para abandonar el país.

El mensaje, publicado en X, precisó que Sheybani ha sido declarado persona non grata.

El Ministerio añadió que ha convocado a consultas a su embajador en Irán, Ahmad Soweidan, debido a lo que el Estado libanés califica como una violación por parte de Irán «de las normas diplomáticas y los principios establecidos de interacción entre ambos países».

Irán es el principal apoyo de Hizbulá, contra el que Israel comenzó el pasado 2 de marzo una nueva ofensiva en el marco de la guerra emprendida por este país y Estados Unidos contra la República Islámica el 28 de febrero.

Antes de la operación israelí contra Hizbulá en el Líbano, estaba vigente un acuerdo de alto el fuego durante el que Israel atacaba prácticamente a diario el sur del país vecino, alegando tratar de desmantelar los esfuerzos de reconstrucción del grupo chií.

En este contexto, Israel presiona constantemente al Gobierno libanés para que contribuya al desarme de Hizbulá. EFE

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