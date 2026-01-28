Israel celebra que Francia apoye incluir a la Guardia Revolucionaria en lista terrorista

2 minutos

Jerusalén, 28 ene (EFE).- El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, celebro la decisión de Francia de apoyar que la Unión Europea (UE) incluya a la Guardia Revolucionaria de Irán en su lista de organizaciones terroristas.

En un mensaje en sus redes sociales, Saar afirmó que la Guardia está «masacrando brutalmente al pueblo iraní» y por ello felicitó a su homólogo francés, Jean-Nöel Barrot, por su declaración informando del apoyo de Francia a esa decisión.

Barrot afirmó en otro mensaje que «la insoportable represión del levantamiento pacífico del pueblo iraní no puede quedar sin respuesta» y añadió que Francia incluirá la inclusión de la Guardia Revolucionaria iraní en la lista europea de organizaciones terroristas.

«El régimen debe liberar a los prisioneros, poner fin a las ejecuciones, levantar el bloqueo digital y permitir que la Misión de Investigación del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas investigue los crímenes cometidos en Irán», añadió el ministro galo.

Los ministros de Exteriores de la UE prevén llegar mañana jueves a un acuerdo sobre nuevas sanciones contra Irán por la represión por parte de las autoridades, sin que haya por el momento la unanimidad necesaria para declarar a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista.

Se prevé la sanción de 21 personas por violaciones de los derechos humanos en Irán y de otras diez por la asistencia de Teherán a Rusia en su guerra contra Ucrania, según fuentes diplomáticas europeas.

No obstante, fuentes comunitarias precisaron que aún no hay la unanimidad necesaria para poner a la Guardia Revolucionaria iraní en la lista de organizaciones terroristas de la UE, pese a la petición de numerosos Estados miembros, entre ellos Alemania y España. EFE

