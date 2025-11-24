Israel celebrará una feria de defensa donde se estudiará su ofensiva contra Irán

Jerusalén, 24 nov (EFE).- El Ministerio de Defensa israelí anunció este lunes que celebrará la próxima semanas la ‘DefenseTech Week 2025’, un encuentro sobre tecnología militar en la que se usará el caso real de su ofensiva contra Irán del pasado verano para analizar el sistema defensivo del país.

En un comunicado de prensa emitido hoy, el Ministerio de Defensa informó del evento, que tendrá lugar el 1 y 2 de diciembre en la Universidad de Tel Aviv.

Uno de los temas que se tratarán en esta cita será «la defensa multicapa» de Israel, a través del estudio de operación ‘León Creciente’, nombre que recibió la ofensiva israelí contra la infraestructura militar y nuclear de Irán y que provocó la llamada guerra de los 12 días con el país persa.

El evento extraerá lecciones «de las recientes operaciones militares de Israel y de escenarios del mundo real» para ir «más allá» de los debates teóricos e informar sobre las tecnologías e estrategias israelíes en materia de seguridad global, aseguró Defensa en su comunicado.

Otros asuntos que se abordarán durante la DefenseTech Week 2025 son la integración de tecnología «de uso dual» durante operaciones de combate en activo, el uso de la inteligencia artificial en las operaciones terrestres y el «panorama cambiante» de los vehículos blindados, así como los avances en la medicina militar y en la defensa contra drones.

Reunirá a profesionales de los sectores de defensa, inteligencia y seguridad de todo el mundo, también oficiales del Ejército israelí, entre los que figuran nombres como el director general de Defensa y segundo jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, el general Amir Baram, o el que fue enlace del Gobierno con las familias de los rehenes, el general Nitzan Alon.

Israel es considerada una potencia mundial en el ámbito de la defensa y vende tecnología y conocimientos militares a países y clientes de todo el mundo. EFE

