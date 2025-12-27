Israel cerca la urbe palestina de Qabatiya, hogar del atacante que mató a dos israelíes

Jerusalén, 27 dic (EFE).- El Ejército israelí cercó este sábado en su totalidad la urbe de Qabatiya, en el norte del territorio palestino ocupado de Cisjordania y donde residía el palestino que el viernes mató a dos israelíes.

«Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están actuando con contundencia contra los focos terroristas en la aldea de Qabatiya, de donde provino el terrorista asesino que perpetró el grave atentado del viernes, lo que ha conllevado el cierre total y el asedio de la ciudad», dijo el Ministerio de Defensa en un comunicado.

En él, advirtió que continuarán «liderando una política ofensiva inflexible» contra los campamentos de refugiados del norte de Cisjordania, de donde Israel expulsó este año a más de 40.000 palestinos de sus casas, tras el despliegue militar tanto en el campamento de Yenín como en el de Tulkarem y Nur Shams.

A este respecto, la ONG Médicos Sin Fronteras ya denunció en septiembre el riesgo existente de «limpieza étnica» en Cisjordania debido al desplazamiento «masivo forzoso» de palestinos impuesto por el Ejercito y la violencia colona.

Este viernes dos personas murieron y otras dos resultaron heridas leves después de que un palestino atropellara letalmente a un hombre de 68 años en la ciudad de Beit Shean, en el norte de Israel, y kilómetros más adelante apuñalara a una adolescente

El atacante fue neutralizado tras ser disparado por un transeúnte armado, según informaron la Policía y los servicios de emergencias. EFE

