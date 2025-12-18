Israel cierra con Alemania el mayor acuerdo armamentístico de su historia

2 minutos

Jerusalén, 18 dic (EFE).- Israel, a través de la empresa pública Industrias Aeroespaciales de Israel (IAI), firmó este jueves una nueva venta a Alemania del sistema de defensa antimisiles de largo alcance Arrow 3; ampliando un acuerdo que suma unos 6.700 millones de dólares y constituye la mayor exportación de defensa en la historia de Israel.

«Tras la aprobación del Bundestag alemán (Cámara Baja), el Ministerio de Defensa de Israel y el Ministerio Federal de Defensa de Alemania firmaron la ampliación del contrato para el sistema de defensa aérea y antimisiles Arrow 3, fabricado por Industrias Aeroespaciales de Israel (IAI)», detalló hoy un comunicado de Defensa israelí.

La ampliación del contrato, valorada en unos 3.100 millones de dólares, complementa el acuerdo de compra inicial firmado hace dos años por unos 3.600 millones.

La ceremonia de firma tuvo lugar en Alemania y estuvo presidida por el director de la Organización de Defensa de Misiles de Israel (IMDO), Moshe Patel, y la directora general de la Oficina Federal Alemana de Equipamiento, Tecnología de la Información y Apoyo en Servicio de la Bundeswehr, Annette Lehnigk-Emden.

IAI es el desarrollador y fabricante de los sistemas de defensa antimisiles Arrow 2 y Arrow 3, que se utilizaron para interceptar misiles balísticos lanzados contra territorio israelí desde Yemen e Irán este año.

Alemania batió este 2025 -por tercer año consecutivo- un nuevo récord de gasto en defensa con una inversión total de 83.000 millones de euros, después de que ayer la Comisión Presupuestaria del Bundestag diese luz verde a una treintena de adquisiciones (sistemas antiaéreos Patriot, Arrow e IRIS-T, vehículos blindados Puma y un sistema de radar satelital SPOCK) por valor de más de 50.000 millones de euros. EFE

pms/jgb