Israel cierra los cruces a la Franja de Gaza tras los ataques de Irán

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Jerusalén, 8 jun (EFE).- El Ejército israelí cerró este domingo «hasta nuevo aviso» los cruces con la Franja de Gaza en respuesta a los ataques lanzados por Irán a territorio israelí.

«Tras los ataques con misiles lanzados por Irán contra el Estado de Israel, se han implementado diversas medidas de seguridad necesarias, incluido el cierre de los cruces fronterizos hacia la Franja de Gaza, entre ellos el de Kerem Shalom y el de Rafah, hasta nuevo aviso», informa en su cuenta de X el COGAT, brazo del Ejército encargado de los asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados.

Esos dos eran los únicos cruces con Gaza por los que entraba ayuda humanitaria, con lo que su cierre supondrá que dicha ayuda no entrará.

Israel, que controla todos los pasos con Gaza, ya los cerró cuando los ejércitos israelí y estadounidense atacaron Irán el pasado 28 de febrero, lo que impidió durante semanas la entrada de ayuda en el enclave arrasado y la salida de enfermos gazatíes hacia Egipto por el cruce de Rafah para recibir atención médica.

Irán lanzó un ataque contra Israel en la noche del domingo con un total de once misiles contra el norte del territorio israelí, en respuesta a los ataques del Ejército de Israel a los suburbios de la capital del Líbano.

Se trata del primer ataque iraní a Israel desde el alto el fuego acordado en abril, en el que el Ejército israelí reportó once misiles lanzados contra su territorio, todos ellos interceptados. EFE

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